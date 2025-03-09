Трамп: Украина может не выжить, даже если США продолжат ее поддерживать

Президент США Дональд Трамп усомнился в возможности Украины выжить даже в случае поддержки со стороны Вашингтона. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Fox News.

Во время интервью журналистка задала Трампу вопрос о том, беспокоит ли его возможная гибель Украины без поддержки США.

«Она может не выжить в любом случае, но знаете, у нас есть некоторые слабые места в отношениях с Россией. Знаете, нужны двое. Этой войны не должно было случиться, но она случилась. Теперь мы застряли в этой неразберихе», — ответил президент.

5 марта сообщалось, что США перестали делиться с Украиной разведданными для ударов вглубь территории России с помощью дальнобойного оружия. При этом уточнялось, что Вашингтон продолжает делиться информацией для ударов по Российской армии в непосредственной зоне боестолкновений.

После отказа США предоставлять разведданные потери Вооруженных сил Украины в Курской области резко выросли, пожаловался американскому журналу The Time высокопоставленный офицер украинской армии.