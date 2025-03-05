США перестали делиться с Украиной разведданными для ударов вглубь России

Sky News: США перестали делиться с Украиной разведданными для ударов по России

США перестали делиться с Украиной разведывательными данными для ударов вглубь территории России дальнобойным оружием. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, которые могут быть использованы для совершения атак на территории России», — приводит телеканал слова источников.

При этом уточняется, что Соединенные Штаты продолжают делиться с Вооруженными силами Украины (ВСУ) информацией для ударов по Российской армии в непосредственной зоне боестолкновений.

28 февраля шеф Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России в данной сфере. Начальник киберкомандования генерал Тимоти Хо получил распоряжение прекратить активность, включая наступательные кибероперации. При этом США продолжили разработку операций против Москвы подобного типа.