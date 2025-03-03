«Это теневая война». Почему США приостановили кибероперации против России и как это повлияет на Украину?

Record: Прекращение киберопераций США против России скажется на обороне Украины

Прекращение операций США, проводимых против России американским киберкомандованием, скажется на обороноспособности Украины, которая с 2021 года получала поддержку данного рода войск. Об этом со ссылкой на источники сообщает специализирующееся на вопросах кибербезопасности издание The Record.

Известно, что в 2021 году Соединенные Штаты направили на Украину специализированные «группы охоты», которые использовались для укрепления цифровой обороны и анализа разведывательных возможностей Москвы.

Помимо внутренних проблем, приказ [об отказе от проведения киберопераций против России] может сорвать некоторые из самых важных миссий командования, связанных с главным цифровым противником США, в том числе на Украине The Record

Аналогичные опасения высказал телеканалу CNN и бывший сотрудник американского киберкомандования Джейсон Кикта. По его словам, подобное решение представляет угрозу для США, так как для обеспечения безопасности в этой сфере необходимо постоянное обновление данных и мониторинг активности потенциального противника.

Если также объявлена пауза в планировании, это может привести к тому, что возможности для наступающих действий устареют (...) Любой длительный период без проверки доступа и обновления планирования чреват тем, что этот допуск может быть потерян Джейсон Кикт бывший сотрудник киберкомандования США

О том, что шеф Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России в данной сфере, стало известно 28 февраля. Начальник киберкомандования генерал Тимоти Хо получил распоряжение прекратить активность, включая наступательные кибероперации.

Фото: Patrick Semansky / AP

При этом приказ не распространяется на Агентство национальной безопасности, которое также возглавляет Хо, и его работу по радиотехнической разведке, направленную против России.

Что такое киберкомандование США и чем оно занимается? Киберкомандование США (USCYBERCOM) — это основанное в 2009 году единое боевое командование американских вооруженных сил, целью которого является проведение наступательных и оборонительных операций в цифровом пространстве. Официально в его задачи входит три направления: защита информационной сети Министерства обороны (DoDIN), которая собирает и предоставляет все необходимые для Пентагона сведения из цифрового пространства; оказание киберподдержки командующим во время боевых действий; обеспечение защиты от кибератак, а также их проведение в наступательных целях, что чаще всего выражается в нарушении работы информационных узлов противника. Кроме того, в обязанности USCYBERCOM входит борьба с распространением «пропаганды» других государств как внутри самих США, так и на международной арене.

О решении приостановить кибероперации сообщили сразу после перепалки в Белом доме

Как сообщает газета The New York Times (NYT), решение о приостановке операций стало известно сразу после состоявшейся перепалки между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме, хотя оно и было принято за неделю до этого. Предполагается, что такой публичный шаг может быть сигналом России о полноценной готовности США к разрядке в отношениях.

Бывшие чиновники заявили, что гражданские лидеры часто отдают приказы о приостановке военных операций во время деликатных дипломатических переговоров, чтобы не сорвать их The New York Times

Соответствующие подозрения косвенно подтвердил государственный секретарь США Марко Рубио. В эфире программы ABC News он публично признал, что Вашингтон сочетает «кнут и пряник» в отношениях с Москвой.

Вы не сможете заставить их сесть за стол переговоров, если будете их обзывать, если будете вести себя враждебно (...) Если бы это делал демократ, все бы говорили, что он на пути к Нобелевской премии мира Марко Рубио государственный секретарь США

Решение США по кибероперациям не означает отказ от действий против России

При этом авторы NYT подчеркивают, что данное решение об отказе администрации Трампа от «теневой войны» создает ряд проблем. Прежде всего в сфере кибербезопасности отсутствует четкая граница между наступательными и оборонительными действиями, поэтому не до конца понятно, какие конкретно операции прекращает Вашингтон.

Кроме того, как выяснила газета The Washignton Post (WP), США все равно будут планировать дальнейшие наступательные кибероперации против России, а также заниматься шпионажем.

Фото: Rick Wilking / Reuters

Предполагается, что решение может продлиться на небольшой срок из-за потенциальных рисков для национальной безопасности.

Каков риск остановки? Вы теряете противника из виду. Если пауза длится несколько дней или недель, это не так серьезно; если она длится несколько месяцев или постоянно — это серьезно экс-сотрудник Пентагона The Washington Post

Решение по кибероперациям привело к конфликту шефа Пентагона с Клинтон

Решение Хегсета прекратить наступательные кибероперации вызвало резкую критику со стороны экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. В частности, она обвинила главу оборонного ведомства якобы в «работе на Москву».

В ответ на это министр обороны США опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X фото Клинтон с главой МИД России Сергеем Лавровым и «напомнил о провале рекламного трюка по перезагрузке отношений».