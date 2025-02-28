В США узнали о приказе киберкомандованию остановить всю деятельность против России

Record: Хегсет приказал киберкомандованию США прекратить деятельность против РФ

Глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России. Об этом стало известно изданию Record.

Уточняется, что сообтветствующее указание поступило еще на прошлой неделе. Начальник киберкомандования генерал Тимоти Хо получил распоряжение прекратить активность, включая наступательные кибероперации. Однако приказ не распространяется на Агентство национальной безопасности, которое также возглавляет Хо, и его работу по радиотехнической разведке, направленную против России.

Приказ может также остановить некоторые из миссий командования на Украине. Директива Хегсета стала свидетельством усилий Белого дома по нормализации отношений с Москвой, резюмирует издание.