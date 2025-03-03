Шеф Пентагона ответил Клинтон на обвинение в работе на Россию ее фотографией с Лавровым

PJ: Хегсет ответил на обвинения Клинтон в работе на РФ ее фотографией с Лавровым

Шеф Пентагона Пит Хегсет ответил бывшему кандидату на пост президента США и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон на ее обвинения в работе на Россию ее фотографией с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщает PJ Media.

Клинтон, комментируя приказ главы Пентагона киберкомандованию США прекратить деятельность против России, обвинила его в работе на Москву. В ответ американский министр обороны опубликовал ее фото с российским дипломатом и «напомнил о провале рекламного трюка Клинтон по перезагрузке отношений с Россией».

Ранее издание Record узнало, что Хегсет приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России. Начальник киберкомандования генерал Тимоти Хо получил распоряжение прекратить активность, включая наступательные кибероперации. Однако приказ не распространяется на Агентство национальной безопасности, которое также возглавляет Хо.