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03:46, 9 марта 2025Мир

В США заявили о росте потерь ВСУ после отказа Вашингтона делиться разведданными

Time: После отказа США делиться разведданными потери ВСУ резко выросли
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

После отказа США предоставлять разведданные Киеву потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области резко выросли, пожаловался американскому журналу The Time высокопоставленный офицер украинской армии.

По его словам, украинские силы столкнулись с ограничением возможности наносить дальние и средние удары по целям в России.

Издание отмечает, что моральный дух военных сильно упал: из-за «отступления американцев» они вынуждены сражаться без некоторых лучших систем вооружения.

5 марта сообщалось, что США перестали делиться с Украиной разведданными для ударов вглубь территории России с помощью дальнобойного оружия. При этом уточнялось, что Вашингтон продолжает делиться информацией для ударов по Российской армии в непосредственной зоне боестолкновений.

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