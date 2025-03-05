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10:11, 5 марта 2025Мир

Трамп сравнил траты США на Украину с отнятой у ребенка конфетой

Трамп сравнил потраченные на Украину средства с отнятой у ребенка конфетой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Win McNamee / Reuters

Президент США Дональд Трамп сравнил потраченные на Украину 350 миллиардов долларов, с которыми уговорили расстаться его предшественника Джо Байдена, с отнятой у ребенка конфетой. Об этом американский лидер заявил, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики, сообщает ТАСС.

Политик обратил внимание, что расходы Вашингтона на поддержку Украины в разы превышают затраты европейских стран. «Мы потратили, возможно, 350 миллиардов долларов... А они потратили 100 миллиардов долларов. Большая разница», — подчеркнул Трамп, указав, что США, в отличие от государств Европы, отделяет от России и Украины океан.

Американский президент посетовал, что предыдущая администрация не предложила Европе сравняться в расходах. «Сложно поверить, что они в какой-то момент не остановились и не сказали: "Ну, хватит, давайте сравняемся [в таких расходах], вы [Европа] должны выделять столько же, сколько и мы". Этого не произошло», — пояснил он.

Ранее Трамп, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса, рассказал о бесполезных тратах при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. По его словам, власти Соединенных Штатов выделили 8 миллионов долларов на создание «мышей-трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)». Он также сообщил, что Вашингтон выделил 10 миллионов долларов на «добровольное медицинское мужское обрезание» в Мозамбике и 20 миллионов долларов на арабскую «Улицу Сезам» на Ближнем Востоке.

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