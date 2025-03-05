Трамп рассказал о бесполезных тратах при администрации Байдена

Трамп: администрация Байдена выделила $8 млн на создание трансгендерных мышей

Президент США Дональд Трамп, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса, рассказал о бесполезных тратах при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена.

По его словам, власти Соединенных Штатов выделили 8 миллионов долларов на создание «мышей-трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)». Он также сообщил, что Вашингтон выделил 10 миллионов долларов на «добровольное медицинское мужское обрезание» в Мозамбике и 20 миллионов долларов на арабскую «Улицу Сезам» на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп подписал четыре указа о реформировании американской армии, в том числе указ, запрещающий трансгендерам проходить службу. По словам неназванного американского чиновника, в новом указе президента США отдельно закреплено несоответствие лиц, сменивших пол, необходимым для службы в армии критериям здоровья.