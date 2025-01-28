Трамп запретил трансгендерные войска

Трамп подписал четыре указа о реформировании армии

Президент США Дональд Трамп подписал четыре указа о реформировании американской армии, в том числе указ, запрещающий трансгендерам (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) проходить службу. Об этом сообщает CNN.

В частности, указы американского лидера упраздняют как службу трансгендеров, так и программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности в армии. Кроме того, президент восстановил в должности военнослужащих, которые были уволены из-за отказа прививаться от COVID-19. Им будет выплачена задолженность по заработной плате. По решению Трампа также будет создана система противоракетной обороны «следующего поколения».

По словам неназванного американского чиновника, в новом указе Трампа отдельно закреплено несоответствие лиц, сменивших пол, необходимым для службы в армии критериям здоровья. Собеседник издания добавил, что трансгендерам необходим медицинский уход, что «не способствует развертыванию или другим требованиям боеготовности» войск.

О намерении Трампа уволить из американской армии трансгендеров стало известно в конце ноября.