Трамп задумал выгнать всех трансгендеров из армии США

Избранный президент США Дональд Трамп одним из первых своих указов намерен выгнать из американской армии всех трансгендеров (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено). Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в Пентагоне.
По информации издания, политик высказывает недовольство тем, что некоторые высокопоставленные офицеры часто больше заинтересованы в продвижении воук-идеологии (усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости — прим. «Ленты.ру»), чем в поддержании обороноспособности США.
Сейчас в американских аооруженных силах служат около 15 000 трансгендеров. Предполагается, что их уволят по медицинским показаниям, признав непригодными к службе.
Помимо увольнения, для трансгендеров установят запрет на службу трансгендеров в армии. Издание отмечает, что это происходит во время, когда почти все подразделения не справляются с целевыми показателями по набору, единственным исключением является Корпус морской пехоты.
В 2017 году Трамп объявлял о запрете трансгендерам служить в вооруженных силах. Тогда федеральные судьи в Балтиморе, Вашингтоне, Сиэтле и Риверсаде выпустили постановления, блокирующие запрет президента. Первый трансгендер впервые вступил в армию США в феврале 2018 года.