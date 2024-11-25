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05:37, 25 ноября 2024Мир

Трамп задумал выгнать всех трансгендеров из армии США

Times: Трамп уволит из армии США 15 тысяч трансгендеров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lukas Barth / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп одним из первых своих указов намерен выгнать из американской армии всех трансгендеров (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено). Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

По информации издания, политик высказывает недовольство тем, что некоторые высокопоставленные офицеры часто больше заинтересованы в продвижении воук-идеологии (усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости — прим. «Ленты.ру»), чем в поддержании обороноспособности США.

Сейчас в американских аооруженных силах служат около 15 000 трансгендеров. Предполагается, что их уволят по медицинским показаниям, признав непригодными к службе.

Помимо увольнения, для трансгендеров установят запрет на службу трансгендеров в армии. Издание отмечает, что это происходит во время, когда почти все подразделения не справляются с целевыми показателями по набору, единственным исключением является Корпус морской пехоты.

В 2017 году Трамп объявлял о запрете трансгендерам служить в вооруженных силах. Тогда федеральные судьи в Балтиморе, Вашингтоне, Сиэтле и Риверсаде выпустили постановления, блокирующие запрет президента. Первый трансгендер впервые вступил в армию США в феврале 2018 года.

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