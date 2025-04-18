В России высказались о последствиях отказа США от посредничества по Украине

Депутат Чепа: Отказ США от посредничества по Украине осложнит урегулирование

Отказ США от посредничества в урегулировании украинского конфликта заметно усложнит этот процесс, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на слова американского госсекретаря Марко Рубио о возможности такого шага.

«Конечно, без посредничества США договориться о мире будет гораздо сложнее. Потому что сегодня существует достаточно большое число противников этого мира, и они крайне негативно влияют на процесс урегулирования», — заметил Чепа.

По его словам, Штаты сегодня оказывают давление на все стороны конфликта, стремясь как можно скорее завершить противостояние. Политик считает, что, несмотря на публичные заявления, Вашингтон пока не готов отказываться от роли посредника.

«Россия никогда не сдерживала этот процесс, мы всегда стремились к скорейшему урегулированию конфликта. Просто это нельзя сделать за один день», — заключил депутат.

Ранее Рубио заявил, что Штаты могут отказаться от посредничества по Украине в случае, если в ближайшие дни не появятся явные признаки возможного заключения сделки. Он также подчеркнул, что США три года поддерживали Украину, но теперь они достигли точки, когда нужно сфокусироваться на другом.