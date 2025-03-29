«Сделка будет достигнута!» Что Трамп говорил о мирных переговорах по Украине?

Трамп: Переговоры по Украине уже вступили в критическую стадию

Президент США Дональд Трамп еще во время избирательной кампании говорил о возможности завершить конфликт на Украине за 24 часа. Более того, почти сразу после его начала он призвал стороны к переговорам и назвал себя возможным посредником. Сейчас все эти обещания американский лидер пытается реализовать, хотя при этом сталкивается с многими трудностями. Впрочем, несмотря ни на что, Трамп, видимо, настроен оптимистично и постоянно отмечает прогресс в переговорном процессе.

Трамп о переговорах после начала конфликта на Украине

Практически сразу после начала конфликта на Украине Дональд Трамп начал говорить о необходимости переговоров с Владимиром Путиным. При этом именно себя он подавал как политика, который мог бы взаимодействовать с российским лидером.

У нас некому поговорить с ним [Владимиром Путиным], раньше у нас был такой человек — я Дональд Трамп 45-й президент США

Кроме того, в первые месяцы военных действий Трамп:

призывал Россию и Украину начать переговоры немедленно;

называл себя лучшим посредником между сторонами;

указывал, что конфликт на Украине не произошел бы, если бы он был президентом США;

предупреждал, что украинский конфликт может перерасти в третью мировую войну.

И сейчас мы имеем [конфликт] между Россией и Украиной. (...). Мы должны [прийти] к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны, или мы придем к третьей мировой войне Дональд Трамп 45-й президент США

Военнослужащий артиллерийского расчета специального подразделения Национальной полиции Украины стреляет из гаубицы Д-30 в Запорожской области, 11 января 2025 года Фото: Stringer / Reuters

Трамп о переговорах во время президентской кампании

Еще более активно Дональд Трамп стал призывать к мирным переговорам по Украине во время избирательной кампании. Так, летом 2023 года он обещал в случае своей победы лично организовать переговорный процесс.

Если я одержу победу на выборах, первое, что я сделаю, я свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским — я очень хорошо знаю их обоих — и добьюсь того, что они сделают это [заключат мирное соглашение] Дональд Трамп кандидат в президенты США

Впоследствии кандидат от республиканцев также утверждал, что:

хорошо ладит и с Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским и может договориться с каждым;

завершит конфликт на Украине за 24 часа;

допускал, что Украина откажется от ряда территорий ради достижения мира;

сомневался в готовности своей соперницы, вице-президента США Камалы Харрис, вести переговоры с Россией.

В результате в США Трампа действительно стали считать политиком, который способен устроить переговоры России и Украины чуть ли не сразу после избрания.

Президент России Владимир Путин, Москва, Россия, 9 января 2024 года Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / POOL

Трамп о переговорах на посту президента

Тем не менее после победы Дональда Трампа и его инаугурации конфликт на Украине не завершился. Вскоре американский лидер отказался от своих прежних слов о достижении мира за 24 часа и стал допускать, что на это потребуются месяцы.

Я был немного саркастичен, когда говорил это. На самом деле я имел в виду, что хотел бы уладить этот вопрос Дональд Трамп президент США

При этом Дональд Трамп постоянно замечал, что и Россия, и Украина готовы к переговорам. Вместе с тем в отношении украинской позиции он свое мнение менял: так, после встречи с Владимиром Зеленским американский лидер заявил, что президент Украины не готов к миру.

С другой стороны, Трамп не ставил под сомнение желание Владимира Путина вести переговоры. Он также подчеркивал, что лично готов взаимодействовать с российским лидером, и действительно успел провести с ним несколько телефонных переговоров, а также объявлял о намерении встретиться с президентом РФ лично.

Мы будем говорить [с Владимиром Путиным]. И я надеюсь, что мы сделаем что-то, что будет иметь значение. Мы хотим прекратить конфликт Дональд Трамп президент США

В этой связи Дональд Трамп:

указывал, что готов доверять Владимиру Путину, но не слепо;

охарактеризовал Владимира Путина как очень умного и хитрого человека;

допускал, что президент России может затягивать переговоры, но добавил, что сам делал так на протяжении многих лет, когда заключал различные контракты.

Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, она тянет время. Знаете, я делал так на протяжении многих лет [в бизнесе]: «Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать» Дональд Трамп президент США

В отношении Владимира Зеленского риторика Трампа по вопросу переговоров была более жесткой. В частности, американский лидер:

прямо угрожал президенту Украины в случае отказа вести переговоры с Россией;

говорил об отсутствии «карт в рукаве» для ведения мирных переговоров с Россией;

признавал, что взаимодействовать с Владимиром Зеленским по вопросу переговоров сложнее, чем с Владимиром Путиным.

Я наблюдал за ним в течение многих лет, и я наблюдал, как он ведет переговоры, не имея карт в рукаве. У него нет карт в рукаве Дональд Трамп президент США

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, Вашингтон, США, 28 февраля 2025 года Фото: Brian Snyder / Reuters

Наконец, комментируя уже начавшийся переговорный процесс между США и Россией по Украине, Дональд Трамп постоянно говорил о его успешности и возможности достичь прекращения огня уже в ближайшее время.

Кроме того, он:

уточнял, что переговоры по Украине уже вошли в «критическую стадию»;

призывал не тратить много времени на переговорный процесс и добиться урегулирования как можно быстрее;

называл маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года по итогам конфликта;

заявлял о готовности рассмотреть ослабление и даже снятие антироссийских санкций в случае успеха переговоров;

соглашался с отказом от вступления Украины в НАТО;

указывал, что если Россия и Украина не согласятся на прекращение огня, то это станет разочарованием для всего мира.