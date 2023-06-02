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06:16, 2 июня 2023Мир

Трамп пообещал организовать переговоры Москвы и Киева в случае победы на выборах

Трамп пообещал организовать переговоры Москвы и Киева, если победит на выборах президента
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что если снова станет хозяином Белого дома, то организует переговоры между Москвой и Киевом. По словам политика, он ладит как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Fox News.

«У наших военных нет боеприпасов, мы передали большое количество, почти все Украине. Мы поможем людям, но я хочу остановить войну», — отметил политик.

Таким образом, Трамп пообещал решить все вопросы за «24 часа». Для начала экс-президент США планирует пригласить президентов двух стран в комнату для переговоров.

«Я знаю верный способ, номер один. Вы скажите одному, что вы ничего не получите, пока не будет договоренности», — резюмировал Дональд Трамп.

Политик подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США в прошлом году и объявил о своем участии в будущих выборах. Трамп пообещал «сделать Америку великой и величественной».

Также политик заявил, что способен трижды победить на следующих президентских выборах. Байден назвал своего преемника на посту главы Белого дома Джо Байдена некомпетентным и высмеял его физические способности

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    Марина Совина
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