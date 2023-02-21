Трамп заверил в недопущении начала Россией СВО в случае его президентства
Бывший американский президент Дональд Трамп выступая перед своими сторонниками во Флориде заверил, что Россия не начала бы проводить специальную военную операцию (СВО) на Украине в том случае, если бы он оставался у власти в США, сообщает РИА Новости.
«Я видел, как (российские) войска собираются на границе и сказал: "Он (президент России Владимир Путин) ведет переговоры, это лишь переговоры". А затем вмешался (президент США) Джо Байден», — заявил Трамп.
По словам экс-главы США, тогда Байден выразил уверенность в том, что если Россия заберет себе небольшую часть территории Украины, то «возможно, все в порядке». Трамп подчеркнул, что нынешнему американскому лидеру не стоило предпринимать тех действий, которые он совершил.
Трамп добавил, что мировое лидерство США пошатнулось из-за решения Байдена вывести американские войска из Афганистана. Он назвал этот шаг «самым позорным днем в истории Соединенных Штатов», уточнив, что страна оставила вооружения на 85 миллиардов долларов и потеряла 13 военных.
Ранее социологическая служба Harvard CAPS-Harris провела исследование, в котором оценила шансы экс-президента США Дональда Трампа и действующего главу государства Джо Байдена выиграть на выборах. По ее данным, в случае проведение голосования в настоящее время победу одержал бы Трамп.