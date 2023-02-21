Трамп заверил в недопущении начала Россией СВО в случае его президентства

Трамп заверил, что Россия не начала бы СВО на Украине, если бы он остался президентом США

Бывший американский президент Дональд Трамп выступая перед своими сторонниками во Флориде заверил, что Россия не начала бы проводить специальную военную операцию (СВО) на Украине в том случае, если бы он оставался у власти в США, сообщает РИА Новости.

«Я видел, как (российские) войска собираются на границе и сказал: "Он (президент России Владимир Путин) ведет переговоры, это лишь переговоры". А затем вмешался (президент США) Джо Байден», — заявил Трамп.

По словам экс-главы США, тогда Байден выразил уверенность в том, что если Россия заберет себе небольшую часть территории Украины, то «возможно, все в порядке». Трамп подчеркнул, что нынешнему американскому лидеру не стоило предпринимать тех действий, которые он совершил.

Трамп добавил, что мировое лидерство США пошатнулось из-за решения Байдена вывести американские войска из Афганистана. Он назвал этот шаг «самым позорным днем в истории Соединенных Штатов», уточнив, что страна оставила вооружения на 85 миллиардов долларов и потеряла 13 военных.

Ранее социологическая служба Harvard CAPS-Harris провела исследование, в котором оценила шансы экс-президента США Дональда Трампа и действующего главу государства Джо Байдена выиграть на выборах. По ее данным, в случае проведение голосования в настоящее время победу одержал бы Трамп.