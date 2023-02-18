Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:25, 18 февраля 2023Мир

В США оценили шансы Трампа обойти Байдена на выборах

Harvard CAPS-Harris предрекли победу Трампа над Байденом при проведении выборов сейчас
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Социологическая служба Harvard CAPS-Harris провела исследование, в котором оценила шансы экс-президента США Дональда Трампа и действующего главу государства Джо Байдена выиграть на выборах. Материалы приводит издание Hill.

В Harvard CAPS-Harris оценили шансы Трампа обойти Байдена на выборах и предрекли победу первого, если бы проведение голосования осуществляли сейчас. По данным экспертов, за Трампа проголосуют 46 процентов американских граждан, а за Байдена — 41 процент. Еще 13 процентов респондентов не уверены в своем выборе.

Материалы по теме:
Импичмент Трампа провалился Президента США оправдали по всем пунктам обвинения. Он остается на посту
Импичмент Трампа провалилсяПрезидента США оправдали по всем пунктам обвинения. Он остается на посту
6 февраля 2020
«Слава Богу-Императору!» ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
«Слава Богу-Императору!»ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
21 марта 2019

Если Трамп будет конкурировать с действующим вице-президентом Камалой Харрис, то он опередит ее с результатом в 49 процентов голосов против 39 процентов. Экс-лидер также одержит победу в республиканской номинации, если граждане будут выбирать между ним и главой Флориды Роном Десантисом. Трамп набрал бы 37 процентов голосов, а его возможный оппонент — 19 процентов.

Исследование провели 15-16 февраля среди 1838 зарегистрированных избирателей.

В прошлом году Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США и объявил о своем участии в выборах в 2024 году. В 2020 году он проиграл гонку Байдену. Республиканец не признал результаты президентских выборов и призывал провести новое голосование.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД ответили на призыв Китая прекратить огонь на Украине
В Латвии раскрыли скрытые мотивы Запада относительно Украины
В США оценили шансы Трампа обойти Байдена на выборах
В Госдепе заявили о попавшей в «идеальной шторм» Молдавии
Премьер Великобритании обратится с призывом по Украине на Мюнхенской конференции
Определены самые популярные у россиян направления для путешествий на 23 февраля
Евросоюз направит гражданскую миссию в Армению
Названа приоритетная цель французской армии на ближайшие годы
Офицер американской разведки назвал США первой угрозой НАТО
Раскрыты подробности о заседании Совбеза ООН по «Северным потокам»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.