В США оценили шансы Трампа обойти Байдена на выборах

Harvard CAPS-Harris предрекли победу Трампа над Байденом при проведении выборов сейчас

Социологическая служба Harvard CAPS-Harris провела исследование, в котором оценила шансы экс-президента США Дональда Трампа и действующего главу государства Джо Байдена выиграть на выборах. Материалы приводит издание Hill.

В Harvard CAPS-Harris оценили шансы Трампа обойти Байдена на выборах и предрекли победу первого, если бы проведение голосования осуществляли сейчас. По данным экспертов, за Трампа проголосуют 46 процентов американских граждан, а за Байдена — 41 процент. Еще 13 процентов респондентов не уверены в своем выборе.

Если Трамп будет конкурировать с действующим вице-президентом Камалой Харрис, то он опередит ее с результатом в 49 процентов голосов против 39 процентов. Экс-лидер также одержит победу в республиканской номинации, если граждане будут выбирать между ним и главой Флориды Роном Десантисом. Трамп набрал бы 37 процентов голосов, а его возможный оппонент — 19 процентов.

Исследование провели 15-16 февраля среди 1838 зарегистрированных избирателей.

В прошлом году Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США и объявил о своем участии в выборах в 2024 году. В 2020 году он проиграл гонку Байдену. Республиканец не признал результаты президентских выборов и призывал провести новое голосование.