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11:11, 30 июня 2023Мир

Трамп допустил необходимость территориальных уступок Украины ради мира

Трамп: возможно, Украине придется уступить часть территорий России ради заключения мира

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Киевскому правительству, возможно, придется уступить часть потерянных территорий в пользу России ради заключения мира и окончания конфликта между двумя государствами. Возможность территориальных уступок во время будущих переговоров допустил бывший президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters.

По его словам, необходимо исключить вариант, при котором на переговорах будут запретные темы, и тогда любые положения могли бы быть «предметом торга» между Москвой и Киевом. «Я думаю, что [украинцы] будут иметь право оставить себе большую часть того, что они заработали, и я думаю, что Россия тоже согласится на это. [Сейчас] нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет», — резюмировал Трамп.

Ранее Трамп подчеркнул, что сейчас настало время урегулировать конфликт на Украине. «Полагаю, что самая важная вещь, которую США необходимо делать прямо сейчас, — свести Россию и Украину вместе для установления мира», — призвал он.

Трамп неоднократно выступал за начало переговоров между Москвой и Киевом. Он заявлял, что сможет закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах.

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    Виктория Кондратьева
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