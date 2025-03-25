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22:54, 25 марта 2025Мир

Трамп оценил возможность смягчения антироссийских санкций

Трамп: США рассмотрят просьбы России о смягчении санкций
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Соединенные Штаты рассмотрят просьбы России о смягчении санкций и предложенные Москвой условия перемирия на море. Возможность отмены части ограничений оценил президент США Дональд Трамп, его слова приводит «Парламентская газета».

«Мы будем все изучать, мы рассматриваем это сейчас, у России есть пять или шесть условий, мы изучаем их», — сказал Трамп.

Ранее стало известно о завершении переговоров России и США в Эр-Рияде. Диалог продлился более 12 часов. Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс рассказала, что переговоры сторон были сосредоточены на восстановлении мирной торговой деятельности в Черном море. Она также заявила, что Москва и Киев «никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня».

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