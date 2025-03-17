Трамп заявил о вступлении переговоров по Украине в критическую стадию

Трамп: Переговоры по Украине вступают в критическую стадию

Переговоры по мирному урегулированию на Украине вступают в критическую стадию, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер подчеркнул важность разговора с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, все стороны конфликта хотят мира. «Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное, такое, какое мало кто видел», — отметил политик, добавив, что необходимо подписать соглашение по урегулированию. «Завтра у нас будет очень важный разговор», — сказал Трамп.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новый разговор Путина и Трампа — это важный шаг, который задает тон движению по реанимации отношений государств. При этом представитель Кремля подчеркнул, что пока нет никаких наметок по личной встрече президентов.