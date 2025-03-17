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23:52, 17 марта 2025Мир

Трамп заявил о вступлении переговоров по Украине в критическую стадию

Трамп: Переговоры по Украине вступают в критическую стадию
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Переговоры по мирному урегулированию на Украине вступают в критическую стадию, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер подчеркнул важность разговора с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, все стороны конфликта хотят мира. «Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное, такое, какое мало кто видел», — отметил политик, добавив, что необходимо подписать соглашение по урегулированию. «Завтра у нас будет очень важный разговор», — сказал Трамп.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новый разговор Путина и Трампа — это важный шаг, который задает тон движению по реанимации отношений государств. При этом представитель Кремля подчеркнул, что пока нет никаких наметок по личной встрече президентов.

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