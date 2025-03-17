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18:24, 17 марта 2025Мир

Песков назвал важным шагом новый разговор Путина и Трампа

Песков: Новый разговор Путина и Трампа — это важный шаг для России и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Новый разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа — это важный шаг, который задает тон движению по реанимации отношений государств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы идем по пути реанимации наших двусторонних отношений, восстановления различных режимов диалога на разных уровнях», — сказал он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что пока нет никаких наметок по личной встречи президентов.

Ранее Песков заявил, что Трамп и Путин обсудят урегулирование конфликта на Украине в ходе телефонного разговора, который пройдет 18 марта. Он отметил, что потребовалось несколько дней, чтобы согласовать разговор двух глав государств.

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