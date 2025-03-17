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17:42, 17 марта 2025Мир

Кремль раскрыл темы разговора Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп обсудят 18 марта урегулирование на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудят урегулирование конфликта на Украине в ходе телефонного разговора, который пройдет во вторник, 18 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Готовятся темы, которые определенно были на повестке дня. И с господином Уиткоффом были контакты, в Стамбуле также между Госдепартаментом и нашим Министерством иностранных дел (...) Главный вопрос, конечно, украинского урегулирования», — отметил представитель Кремля.

Песков также указал, что потребовалось несколько дней, чтобы согласовать разговор двух глав государств.

Ранее Песков заявил, что разговор президентов России и США состоится 18 марта. При этом представитель Кремля отказался детально раскрывать возможную повестку готовящегося разговора.

Вот это да!
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