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18:16, 14 января 2025Мир

Трамп отказался от прежней идеи по урегулированию конфликта на Украине

FT: Трамп отказался от обещания закончить конфликт на Украине за 24 часа
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп отказался от прежней идеи по урегулированию конфликта на Украине за 24 часа. Об этом пишет британская газета FInancial Times (FT), ссылаясь на источники.

«Команда Трампа все еще одержима идеей силы. Поэтому многие единомышленники американского лидера начали пересматривать свой подход к урегулированию украинского кризиса», — заметили авторы материала.

В газете не исключили, что лидер республиканцев намеренно отказался от предвыборного обещания по украинскому конфликту, рассчитывая все же усилить позиции Киева перед переговорами с Москвой. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони также выразила уверенность в том, что Трамп вряд ли перестанет оказывать Украине помощь.

Ранее в Раде заявили, что у Дональда Трампа нет союзников на Украине. Народный депутат Александр Дубинский подчеркнул, что новой администрации главы Штатов понадобится тотальная зачистка элит.

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