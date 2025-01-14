Дубинский: У Трампа нет союзников на Украине, нужна тотальная зачистка элит

У избранного президента США Дональда Трампа нет союзников на Украине, новой администрации США нужна тотальная зачистка элит. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Или тотальная зачистка плюс проект по формированию новых элит, или очередное поражение через Украину уже через четыре года [на президентских выборах в США]», — написал политик. По его мнению, нынешние украинские элиты связаны с Демократической партией США и бизнесменом Джорджем Соросом.

Дубинский дал команде Трампа совет по взаимодействию с Украиной после инаугурации президента США. По его словам, поражение бизнесмена на президентских выборах в 2020 году во многом было вызвано предательством со стороны украинских элит. Депутат подчеркнул, что вместо расследования деятельности связанной с семьей уходящего президента Джо Байдена компании Burisma Трамп получил обвинения в якобы связях с Россией.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников рассказало об отказе Трампа продвигать вступление Украины в НАТО. При этом европейские страны хотят сохранить этот вопрос на повестке дня для любых переговоров.