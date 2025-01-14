Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:41, 14 января 2025Бывший СССР

В Раде дали команде Трампа совет по зачистке Украины

Дубинский: У Трампа нет союзников на Украине, нужна тотальная зачистка элит
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: White House / Globallookpress.com

У избранного президента США Дональда Трампа нет союзников на Украине, новой администрации США нужна тотальная зачистка элит. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Или тотальная зачистка плюс проект по формированию новых элит, или очередное поражение через Украину уже через четыре года [на президентских выборах в США]», — написал политик. По его мнению, нынешние украинские элиты связаны с Демократической партией США и бизнесменом Джорджем Соросом.

Дубинский дал команде Трампа совет по взаимодействию с Украиной после инаугурации президента США. По его словам, поражение бизнесмена на президентских выборах в 2020 году во многом было вызвано предательством со стороны украинских элит. Депутат подчеркнул, что вместо расследования деятельности связанной с семьей уходящего президента Джо Байдена компании Burisma Трамп получил обвинения в якобы связях с Россией.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников рассказало об отказе Трампа продвигать вступление Украины в НАТО. При этом европейские страны хотят сохранить этот вопрос на повестке дня для любых переговоров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В работе Рунета произошел масштабный сбой

      ВС России уничтожили склад мин ВСУ на торецком направлении

      Россияне массово отвернулись от ипотеки

      Россиянам назвали топ-5 стран для отпуска с детьми у моря

      Россиянин домогался дочери сожительницы и попал под суд

      Губернатор обратился к Минобороны после ракетной атаки ВСУ на российский регион

      На российском рынке грузовиков сменился лидер

      На Украине исключат упоминание имен советских деятелей из названий судов

      В 2024 году россияне бросились за одним видом кредитов

      Власти рассказали о разрушениях после атаки ВСУ ракетами ATACMS

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше