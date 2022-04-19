Трамп призвал Россию и Украину к переговорам

Экс-президент США Трамп призвал Россию и Украину к решению конфликта путем переговоров

Экс-президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к решению конфликта путем переговоров. Об этом пишет издание The Hill.

Экс-президент заявил, что соглашение нужно найти уже сейчас. «Это война, которой никогда не должно было случиться, но она случилась. Решение уже никогда не будет таким хорошим, каким оно могло быть до начала стрельбы, но решение есть», — пояснил он. Трамп также добавил, что если Киев и Москва не сядут за стол переговоров, то не останется ничего, кроме «смерти, разрушения и кровопролития».

Ранее бывший американский президент заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) провалил свою миссию по предотвращению кровопролития на Украине, продемонстрировав полное бездействие на фоне конфликта. «Я думаю, что через 100 лет люди оглянутся назад и скажут: мы отступили, НАТО отступила, во многих отношениях я бы назвал альянс бумажным тигром», — высказался он.