Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Трамп призвал Россию и Украину к переговорам

Экс-президент США Трамп призвал Россию и Украину к решению конфликта путем переговоров
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Chris Seward / AP

Экс-президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к решению конфликта путем переговоров. Об этом пишет издание The Hill.

Экс-президент заявил, что соглашение нужно найти уже сейчас. «Это война, которой никогда не должно было случиться, но она случилась. Решение уже никогда не будет таким хорошим, каким оно могло быть до начала стрельбы, но решение есть», — пояснил он. Трамп также добавил, что если Киев и Москва не сядут за стол переговоров, то не останется ничего, кроме «смерти, разрушения и кровопролития».

Ранее бывший американский президент заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) провалил свою миссию по предотвращению кровопролития на Украине, продемонстрировав полное бездействие на фоне конфликта. «Я думаю, что через 100 лет люди оглянутся назад и скажут: мы отступили, НАТО отступила, во многих отношениях я бы назвал альянс бумажным тигром», — высказался он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украина обстреляла село в Белгородской области
Рогозин усомнился в отказе США от испытаний противоспутникового оружия
Полковник СВР назвала главные качества разведчика-нелегала
Названы необходимые для яркого секса лайфхаки
Трамп призвал Россию и Украину к переговорам
Россиянам раскрыли опасность самостоятельного ремонта жилья
Вышедшие на субботник москвичи разбудили соседей
Россиянин из ревности поджег сожительницу и трех ее малолетних детей
Разведчица-нелегал рассказала о задержании ФБР в 2010 году
Пэрис Хилтон показала фигуру в платье-сетке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.