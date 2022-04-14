Трамп обвинил НАТО в бездействии на фоне украинского конфликта

Дональд Трамп обвинил НАТО в бездействии, уйдя от ответа на вопрос о «злодеяних» России

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) провалил свою миссию по предотвращению кровопролития на Украине, продемонстрировав полное бездействие на фоне конфликта. Его слова приводит Newsweek.

Интервьюер спросил Трампа, можно ли считать предполагаемые военные преступления, совершенные на Украине, результатом «злодеяний» России. Экс-президент ушел от ответа, переложив вину на НАТО. «Я думаю, что через 100 лет люди оглянутся назад и скажут: мы отступили, НАТО отступила, во многих отношениях я бы назвал альянс бумажным тигром», — высказался бывший американский лидер.

Трамп также напомнил, что буквально воссоздал НАТО, когда только занял свой пост. По его словам, взносы большинства стран тогда были намного меньше необходимого объема. Кроме того, экс-президент добавил, что украинского конфликта никогда бы не произошло, будь он все еще в Белом доме. Он отметил, что предотвратить кризис помогли бы его хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

3 апреля Трамп назвал нынешние времена для Соединенных Штатов «точкой катастрофического падения». Он заметил, что еще никогда другие мировые лидеры не относились к стране с таким неуважением.