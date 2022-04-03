Трамп назвал правление Байдена пятном на репутации США

Экс-президент США Трамп назвал правление Байдена пятном на репутации страны

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников назвал нынешние времена для страны «точкой катастрофического падения» и выразил уверенность в том, что историки опишут правление администрации действующего главы государства Джо Байдена как пятно на репутации США, сообщает ТАСС.

«Историки запишут этот период американской истории как точку катастрофического падения и как пятно на нашей некогда великой репутации. Еще никогда другие мировые лидеры не относились к нашей стране с таким неуважением», — заявил экс-президент.

Ранее он рассказал, что физическое и психическое состояние здоровья действующего главы государства Джо Байдена ухудшается вместе с состоянием остальных американцев. Он призвал голосовать за Республиканскую партию на выборах в ноябре и заявил о намерении принять участие в следующих президентских выборах, пообещав «вернуть Белый дом».