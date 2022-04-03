Трамп заявил об ухудшении физического и психического состояния Байдена

Экс-президент США Трамп заявил что физическое и психическое состояние Байдена ухудшается

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников рассказал, что физическое и психическое состояние здоровья действующего главы государства Джо Байдена ухудшается вместе с состоянием остальных американцев, сообщает ТАСС.

«В то время как мы не можем ничего сделать с физическим и психическим спадом Джо Байдена, с помощью ваших голосов в ноябре мы имеем шансы остановить спад в нашей стране», — заявил экс-президент, призвав голосовать за Республиканскую партию на выборах в ноябре.

Ранее Байден пожаловался своему окружению на «угрозу демократии» со стороны Трампа, которого, по его мнению, необходимо привлечь к ответственности за штурм Капитолия 6 января прошлого года. Также американский президент рассказал своему близкому кругу, что считает Трампа угрозой демократии, и пожаловался на отсутствие дела против бывшего президента.