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Трамп заявил об ухудшении физического и психического состояния Байдена

Экс-президент США Трамп заявил что физическое и психическое состояние Байдена ухудшается

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников рассказал, что физическое и психическое состояние здоровья действующего главы государства Джо Байдена ухудшается вместе с состоянием остальных американцев, сообщает ТАСС.

«В то время как мы не можем ничего сделать с физическим и психическим спадом Джо Байдена, с помощью ваших голосов в ноябре мы имеем шансы остановить спад в нашей стране», — заявил экс-президент, призвав голосовать за Республиканскую партию на выборах в ноябре.

Ранее Байден пожаловался своему окружению на «угрозу демократии» со стороны Трампа, которого, по его мнению, необходимо привлечь к ответственности за штурм Капитолия 6 января прошлого года. Также американский президент рассказал своему близкому кругу, что считает Трампа угрозой демократии, и пожаловался на отсутствие дела против бывшего президента.

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Марина Совина
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