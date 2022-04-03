Байден пожаловался на отсутствие дела против Трампа за штурм Капитолия

Байден пожаловался своему окружению на отсутствие дела против Трампа за штурм Капитолия

Президент США Джо Байден пожаловался своему окружению на «угрозу демократии» со стороны бывшего главы администрации Дональда Трампа, которого, по его мнению, необходимо привлечь к ответственности за штурм Капитолия 6 января прошлого года. Об этом сообщает New York Times.

Также Байден заявил своему близкому кругу, что считает Трампа угрозой демократии, и пожаловался на отсутствие дела против бывшего президента.

Как указывает издание, генпрокурор Меррик Гарланд трепетно подходит к оценке дел против участников штурма Капитолия, разбираясь в деталях и уточняя суть предъявленных обвинений. «Такой подход расстраивает демократов и временами самого Байдена», — отмечается в сообщении.

При этом напрямую своих разочарований генпрокурору Байден не высказывал, однако в частных беседах говорил, что хочет, чтобы Гарланд меньше выступал как нерасторопный судья и больше как прокурор, готовый принять решительные действия в связи со штурмом Капитолия.

Сам Гарланд настаивает, что руководствуется только фактами, куда бы они его ни привели, и желанием поступить правильно. При этом демократы все чаще высказываются за скорые и направленные шаги, говорится в сообщении.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года в ходе митинга сторонников экс-президента США Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства избрали демократа Джо Байдена. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией.