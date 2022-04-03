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Байден пожаловался на отсутствие дела против Трампа за штурм Капитолия

Байден пожаловался своему окружению на отсутствие дела против Трампа за штурм Капитолия

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден пожаловался своему окружению на «угрозу демократии» со стороны бывшего главы администрации Дональда Трампа, которого, по его мнению, необходимо привлечь к ответственности за штурм Капитолия 6 января прошлого года. Об этом сообщает New York Times.

Также Байден заявил своему близкому кругу, что считает Трампа угрозой демократии, и пожаловался на отсутствие дела против бывшего президента.

Как указывает издание, генпрокурор Меррик Гарланд трепетно подходит к оценке дел против участников штурма Капитолия, разбираясь в деталях и уточняя суть предъявленных обвинений. «Такой подход расстраивает демократов и временами самого Байдена», — отмечается в сообщении.

При этом напрямую своих разочарований генпрокурору Байден не высказывал, однако в частных беседах говорил, что хочет, чтобы Гарланд меньше выступал как нерасторопный судья и больше как прокурор, готовый принять решительные действия в связи со штурмом Капитолия.

Сам Гарланд настаивает, что руководствуется только фактами, куда бы они его ни привели, и желанием поступить правильно. При этом демократы все чаще высказываются за скорые и направленные шаги, говорится в сообщении.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года в ходе митинга сторонников экс-президента США Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства избрали демократа Джо Байдена. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией.

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Марина Совина
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