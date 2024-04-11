Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:23, 11 апреля 2024Мир

В США допустили организацию Трампом переговоров России и Украины

CNN: после переизбрания Трамп обратится к России и Украине и начнет переговоры
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

После возможного переизбрания на президентских выборах в США в ноябре 2024 года бывший американский лидер Дональд Трамп обратится к России и Украине с предложением начать мирные переговоры. Об этом сообщает CNN.

«Если Трамп победит в ноябре, он, скорее всего, обратится к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после своего избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы скоординировать переговоры», — цитирует телеканал слова близкого к Трампу источника.

Собеседник CNN также отмечает, что Трамп попробует использовать военную помощь Украине в качестве политического рычага для организации переговорного процесса и скорейшего установления мира.

Ранее Трамп пообещал решить конфликт на Украине переговорами в случае своей победы на выборах. Экс-президент подчеркнул, что очень хорошо знает Путина и неоднократно обсуждал с ним тему украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине принят скандальный закон об ужесточении мобилизации. Кого отправят на фронт?

      Власти Оренбуржья оценили ущерб от паводков

      Названа главная уязвимость ВСУ

      Россиянку задержали спустя 16 лет после покушения на малолетнюю дочь

      Российский чиновник на фоне ситуации с паводками спел про «пылкий порыв весны»

      На видео попало уничтожение БМП Bradley под Авдеевкой

      Макрон призвал ускорить переход к военной экономике

      Пострадавший от паводка Оренбург показали с борта МКС

      В Запорожье оценили последствия удара по Трипольской ТЭС

      В Европе испугались потери Украиной земель в случае победы Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше