В США допустили организацию Трампом переговоров России и Украины

CNN: после переизбрания Трамп обратится к России и Украине и начнет переговоры

После возможного переизбрания на президентских выборах в США в ноябре 2024 года бывший американский лидер Дональд Трамп обратится к России и Украине с предложением начать мирные переговоры. Об этом сообщает CNN.

«Если Трамп победит в ноябре, он, скорее всего, обратится к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после своего избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы скоординировать переговоры», — цитирует телеканал слова близкого к Трампу источника.

Собеседник CNN также отмечает, что Трамп попробует использовать военную помощь Украине в качестве политического рычага для организации переговорного процесса и скорейшего установления мира.

Ранее Трамп пообещал решить конфликт на Украине переговорами в случае своей победы на выборах. Экс-президент подчеркнул, что очень хорошо знает Путина и неоднократно обсуждал с ним тему украинского конфликта.