Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:32, 19 марта 2024Мир

Трамп пообещал решить украинский конфликт переговорами

Трамп пообещал в случае своей победы разрешить украинский конфликт переговорами
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах разрешить украинский конфликт с помощью переговоров. Об этом он заявил в интервью теле- и радиоведущему Себастьяну Горки, пишет РИА Новости.

По словам бывшего американского лидера, ему есть, что сказать президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. «И я скажу каждому из них определенные вещи, которые я не озвучу всему миру. Но я думаю, что у меня получится», — отметил политик.

Трамп подчеркнул, что очень хорошо знает Путина и неоднократно обсуждал с ним Украину в прошлом. По его словам, действующий глава Белого дома Джо Байден говорит о конфликте прямо противоположное тому, что следует.

Ранее бывший американский лидер заявил, что причиной украинского конфликта стало неуважение Путина к Байдену. Политик подчеркнул, что «этого бы никогда не произошло во время администрации Трампа».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      США выразили готовность к переговорам с Россией по контролю над вооружениями без условий. Что об этом думает Москва?

      Партия Шольца выросла в рейтинге на фоне заявлений о Taurus

      51-летняя Гвинет Пэлтроу без макияжа снялась в бикини

      Гаджет Apple назвали «оружием сталкеров»

      Стало известно о трудностях Трампа с получением залога для обжалования приговора

      В Румынии назвали итоги выборов в РФ доказательством поддержки россиянами СВО

      Трамп обвинил Байдена в попытке отобрать его бизнес

      ЦЕРН прекратит сотрудничать с 500 связанными с Россией специалистами

      Иван Ургант ответил на вопрос об эмиграции

      Полковник высказался о стратегии российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше