Трамп пообещал решить украинский конфликт переговорами

Трамп пообещал в случае своей победы разрешить украинский конфликт переговорами

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах разрешить украинский конфликт с помощью переговоров. Об этом он заявил в интервью теле- и радиоведущему Себастьяну Горки, пишет РИА Новости.

По словам бывшего американского лидера, ему есть, что сказать президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. «И я скажу каждому из них определенные вещи, которые я не озвучу всему миру. Но я думаю, что у меня получится», — отметил политик.

Трамп подчеркнул, что очень хорошо знает Путина и неоднократно обсуждал с ним Украину в прошлом. По его словам, действующий глава Белого дома Джо Байден говорит о конфликте прямо противоположное тому, что следует.

Ранее бывший американский лидер заявил, что причиной украинского конфликта стало неуважение Путина к Байдену. Политик подчеркнул, что «этого бы никогда не произошло во время администрации Трампа».