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08:20, 26 марта 2025Мир

Трамп допустил использование Россией его способа ведения переговоров

Трамп: Россия может тянуть время, я делал это сам на протяжении многих лет
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis — CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп допустил, что Россия может использовать его способ ведения переговоров и затягивать согласование перемирия на Украине. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Newsmax.

«Россия хочет положить этому конец, но, возможно, они тянут время», — подчеркнул политик. При этом он отметил, что сам делал так на протяжении многих лет, когда заключал различные контракты.

Трамп подчеркнул, что Москва и Киев хотят, чтобы этот конфликт закончился, и назвал применяемое вооружение «просто абсурдным».

Ранее президент США заявил о прогрессе в переговорах представителей Вашингтона, Москвы и Киева в Саудовской Аравии. По его словам, Соединенные Штаты ведут с Россией и Украиной «глубокие дискуссии».

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