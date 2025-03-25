Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

Трамп заявил о глубоких дискуссиях с РФ и Украиной и прогрессе в переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах представителей Вашингтона, Москвы и Киева в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Достигнут большой прогресс», — сказал он журналистам. Американский лидер также добавил, что Соединенные Штаты ведут с Россией и Украиной глубокие дискуссии.

Ранее стало известно о завершении переговоров России и США в Эр-Рияде. Диалог продлился более 12 часов. Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс рассказала, что переговоры сторон были сосредоточены на восстановлении мирной торговой деятельности в Черном море. Она также заявила, что Москва и Киев «никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня».