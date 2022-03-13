Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны

Экс-президент США Трамп допустил третью мировую войну из-за ситуации на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что кризис на Украине может превратиться в глобальный конфликт. Об этом он сообщил на митинге своих единомышленников в штате Южная Каролина, трансляцию встречи вел телеканал Newsmax. Слова экс-президента страны приводит РИА Новости.

Риск войны

Трамп предупредил, что существует угроза развития третьей мировой войны, поскольку в США некому поговорить с российскими властями — в частности с президентом страны Владимиром Путиным. Он отметил, что видит происходящее, поэтому допустил глобальный конфликт из-за ситуации на Украине.

И у нас некому поговорить с ним (Владимиром Путиным — ред. «Ленты. ру»), раньше у нас был такой человек — я. Никто не был так суров с Россией, как я Дональд Трамп экс-президент США

По мнению политика, его фигура удерживала США от мировых конфликтов, а не способствовала им, как сейчас стремятся показать его оппоненты. Трамп также не исключил выдвижения своей кандидатуры на президентские выборы в Штатах в 2024 году.

Трамп уже неоднократно прогнозировал развитие третьей мировой войны. В частности, 30 января он обвинил нынешнего президента страны Джо Байдена в создании соответствующей угрозы, а 10 марта политик назвал причиной возможного конфликта утрату авторитета у США.

Критика администрации Байдена

Трамп раскритиковал администрацию Байдена и заявил, что стране следует «избавиться от прогнившего и проигравшего истеблишмента внешней политики».

Пока эти лунатики не привели нас к разрушению нации и третьей мировой войне Дональд Трамп экс-президент США

Он считает, что «несмотря на слабость, трусость и некомпетентность» Байдена, существует путь дипломатического урегулирования кризиса на Украине

Бывший лидер страны уверен, что США утратили уважение в мировом сообществе при демократической администрации. При этом ранее Байден также заявлял о риске третьей мировой войны. Он пригрозил России глобальным конфликтом в том случае, если она предпримет угрожающие НАТО шаги. Байден напомнил, что направил 12 тысяч военных в приграничные зоны — в Латвию, Эстонию и Румынию.

Отношения с Россией

Экс-глава государства призвал США обозначить России два варианта выбора, которыми она обладает. Ей необходимо отдать предпочтение переговорам о мире или столкнуться со «значительными последствиями». Трамп добавил, что США следует «навсегда или очень надолго» полностью избавиться от российской зависимости в сфере энергоносителей.

8 марта президент Байден подписал указ о запрете на импорт энергоносителей из России. В страну прекратили ввозить сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию. 10 марта законопроект одобрила палата представителей Конгресса США.

Реакция России

12 марта в МИД России ответили на заявление Байдена о третьей мировой войне. Замглавы ведомства Сергей Рябков назвал подобные выступления попыткой сыграть на нервах.

Это попытка сыграть на нервах, навязать свою повестку дня всему международному сообществу. Для нас очевидны деструктивные цели этой линии Сергей Рябков замглавы МИД России

Рябков напомнил, что Москва не предпринимала никаких действий, которые можно было бы расценить как эскалацию. Глава российского МИД Сергей Лавров также высказывался о риске третьей мировой войны. По его мнению, она стала бы ядерной и разрушительной.

Ситуация на Украине

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сроки операции определит сам Путин. Позже США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

3 раунда переговоров состоялись между Москвой и Киевом

Москва и Киев провели уже три встречи, посвященные ситуации в Донбассе. Последний на сегодняшний день раунд переговоров состоялся в Беловежской Пуще в Белоруссии 7 марта. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что ожидания России по итогу встречи не оправдались.

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о движении Киева и Москвы к компромиссу. По его мнению, Россия изменила свое отношение к конфликту.

Сейчас стороны изучают «разные предложения, их много, там десяток предложений», включая возможность прекращения огня и вывода войск. Подоляк допустил, что четвертый раунд переговоров может произойти «завтра, послезавтра».