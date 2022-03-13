Трамп ответил на вопрос о перспективах Республиканской партии в США

Экс-лидер США Дональд Трамп заявил, что Республиканской партии придется выдвигаться снова

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе митинга сторонников в штате Южная Каролина ответил на вопрос о перспективах Республиканской партии США и не исключил выдвижения своей кандидатуры на выборы в 2024 году, передает РИА Новости.

«Нам, возможно, снова придется выдвигаться», — указал экс-лидер, подчеркнув необходимость предотвратить «мошенничество на выборах», которое, по его словам, произошло в 2020 году, когда президентский пост занял Джо Байден.

Трамп указал, что республиканцам следует воспользоваться шансом и победить на промежуточных выборах в палату представителей через восемь месяцев. Бывший глава американского государства не дал прямого ответа на вопрос, намеревается ли он баллотироваться в 2024 году.

Ранее сообщалось, что значительное число сторонников Демократической и Республиканской партий США отказались поддержать президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа, заявив, что хотели бы видеть новых кандидатов во время следующих выборов главы государства 2024 года. Это следует из опроса фирмы SSRS.

