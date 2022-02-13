Американцы отказались голосовать за Трампа и Байдена на следующих выборах

Значительное число сторонников Демократической и Республиканской партий США отказались поддержать президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа, заявив, что хотели бы видеть новых кандидатов во время следующих выборов главы государства 2024 года. Об этом говорится в опросе фирмы SSRS, проведенном по запросу телеканала CNN.

По данным опроса, 51 процент американцев, голосующих за демократов или склонных за них голосовать, хотели бы, чтобы от партии был выдвинут не Байден, а новый кандидат. Среди этих респондентов 35 процентов отметили, что они сомневаются в способности Байдена победить кандидата от республиканцев, а у 19 процентов опрошенных вызывает беспокойство его возраст, поскольку в 2024 году Байдену будет 82 года.

Участие демократа в выборах поддержали лишь 45 процентов опрошенных. Отмечается, что за повторное выдвижение Байдена выступили люди старше 45 лет, а также избиратели, которые не имели высшего образования (51 процент).

Говоря о республиканцах, голоса между сторонниками и противниками выдвижения Трампа в 2024 году разделились практически поровну: 50 процентов участников опроса выступили за его кандидатуру, 49 процентов считают, что от партии должен пойти на выборы другой политик.

В основном бывший президент США пользуется поддержкой у белых американцев без высшего образования (60 процентов), а также тех американцев, которые считают победу Байдена в 2020 году незаконной (64 процентов).

Ранее сообщалось, что почти 60 процентов американцев оказались недовольны качеством работы Джо Байдена на посту президента США, при этом в декабре 2021 года этот показатель составлял 51 процент.