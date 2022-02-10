Больше половины американцев оказались недовольны работой Байдена

Почти 60 процентов американцев оказались недовольны качеством работы Джо Байдена на посту президента США, при этом в декабре 2021 года этот показатель составлял 51 процент. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственный опрос.

По информации телеканала, 41 процент участников вопроса высказался положительно относительно деятельности Байдена на его посту, тогда как больше половины (58 процентов) придерживаются противоположной позиции. Также указывается, что прошлогоднем опросе в поддержку решений Байдена на посту президента высказывались 49 процентов американцев.

Среди симпатизирующих Республиканской партии в поддержку Байдена высказались 9 процентов жителей США, а среди поддерживающих Демократическую партию — 83 процента.

Также в ходе опроса выяснилось, что у Байдена больше ярых противников, чем сторонников: 41 процент респондентов не одобряют его деятельность, в то время как 15 процентов решительно поддерживают президента.

Авторы опроса попросили высказавшихся отрицательно о работе Байдена назвать хотя бы одно принятое им решение, которое они могли бы одобрить. Выяснилось, что 56 процентов заявили, что им нечего сказать в ответ на этот вопрос. В то же время среди американцев, одобряющих деятельность Байдена, всего 26 процентов не смогли сказать ничего отрицательного о его решениях на посту президента.

В целом американцы (57 против 41 процента) заявили, что первый год Байдена на посту президента США оказался скорее неудачным, чем успешным.

В январе опрос Pew Research показал, что рейтинг одобрения Байдена опустился до 41 процента. Кроме того, компания Morning Consult представила исследование, согласно которому Байден стал одним из самых непопулярных президентов страны за всю историю США.