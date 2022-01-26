Байдену предрекли импичмент по состоянию здоровья

Демократическая партия США может утратить свое незначительное большинство в обеих палатах Конгресса после ноябрьских промежуточных выборов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил президент Американского университета в Москве, политолог Эдуард Лозанский.

Специалист отметил, что это усложнит и без того непростую ситуацию, в которой оказался президент США Джо Байден из-за растущего недовольства его политикой. «Если это [потеря демократами большинства в Конгрессе] произойдет, то практически сразу начнутся попытки импичмента, включая как предлог неспособность президента выполнять свои функции по состоянию здоровья», — предрек Лозанский.

По его словам, вице-президент Камала Харрис не сможет чем-то помочь Байдену, поскольку ее рейтинги еще ниже, чем у американского лидера. Политолог напомнил, что на этом фоне в СМИ даже появились спекуляции о возможном возвращении Хилари Клинтон в большую политику. Кроме того, обсуждается сценарий, при котором Дональд Трамп сможет избраться в палату представителей Конгресса США, где впоследствии займет пост спикера, став третьим человеком в стране.

По данным опроса общественного мнения, проведенного Pew Research, рейтинг одобрения Байдена опустился до 41 процента. Кроме того, компания Morning Consult представила исследование, согласно которому Байден стал одним из самых непопулярных президентов страны за всю историю США. Снижение уровня доверия произошло на фоне роста безработицы, инфляции и плохого состояния национальной системы здравоохранения во время пандемии COVID-19.

16 января экс-президент США Трамп заявил о скором возвращении в Белый дом. Бывший лидер страны на митинге своих сторонников в городе Флоренс, штат Аризона, пообещал вернуться на должность в 2024 году. Он также отметил необходимость «снова сделать Америку великой».