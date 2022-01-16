Экс-президент США Дональд Трамп заявил о своем скором возвращении в Белый дом, пишет РИА Новости.

Бывший лидер страны на митинге своих сторонников в городе Флоренс, штат Аризона пообещал вернуться в 2024 году. Он также отметил необходимость «снова сделать Америку великой».

Ранее известный американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер заявил, что в случае победы экс-главы государства на выборах в 2024 году есть риск того, что Америка может прекратить свое существование в нынешнем виде.

Действующий американский президент Джо Байден обвинял своего предшественника в препятствовании мирной передаче власти по итогам выборов 2020 года, что привело к беспорядкам в Вашингтоне и штурму Капитолия. По его словам, сторонники Трампа «приставили нож к горлу американской демократии».