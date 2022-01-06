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Байден обвинил Трампа в препятствовании мирной передаче власти

Байден: Трамп и его сторонники «приставили нож к горлу американской демократии»

Фото: Greg Nash / Reuters

Американский президент Джо Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в препятствовании мирной передаче власти по итогам выборов 2020 года, что привело к беспорядкам в Вашингтоне и штурму Капитолия. Его слова приводит газета The New York Times.

Не называя Трампа по имени, Байден обвинил своего предшественника и его сторонников в том, что они «приставили нож к горлу американской демократии». «Впервые в нашей истории президент не просто проиграл выборы, он попытался предотвратить мирную передачу власти, когда буйная толпа ворвалась в Капитолий», — заявил политик в речи по случаю годовщины штурма Капитолия.

Байден также обвинил экс-президента в том, что тот наблюдал за происходящими в столице беспорядками из Белого дома, на протяжении нескольких часов не предпринимая никаких действий для прекращения насилия и штурма Капитолия. Он также упрекнул Трампа в попытке переписать историю и распространении лжи о президентских выборах 2020 года. «Он сделал это, потому что ценит власть выше принципов, потому что ставит свои собственные интересы выше интересов своей страны», — подчеркнул американский лидер.

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Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года в ходе митинга сторонников экс-президента США Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства избрали демократа Джо Байдена. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией. Пять человек погибли, десятки были задержаны.

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Виктория Кондратьева
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