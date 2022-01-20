В США рассказали о снижении рейтинга президента Джо Байдена

Согласно данным компании Morning Consult, рейтинг неодобрения президента США Джо Байдена достиг рекордных значений в 56 процентов, что делает его одним из самых непопулярных лидеров страны за всю историю, сообщает РБК.

20 января исполнился год с момента избрания Байдена на пост президента США. Несмотря на то что во время выборов 2021 года он набрал рекордное количество голосов, на данный момент его рейтинг стремительно падает. Снижение уровня доверия произошло на фоне роста безработицы, инфляции и плохого состояния национальной системы здравоохранения во время пандемии COVID-19.

Представители частной аналитической компании Morning Consult рассказали, что общий рейтинг одобрения Байдена среди населения США составляет лишь 40 процентов. Таким образом, он стал одним из самых непопулярных президентов за всю историю страны.

Байден остается популярным среди избирателей-демократов: его поддерживают 78 процентов, но безоговорочно — лишь 34 процента. Среди республиканцев рейтинг недоверия американского президента составляет 91 процент.

Низкий рейтинг Байдена может привести к потере мест Демократической партии в Палате представителей США на выборах, которые назначены на 8 ноября 2022 года. На данный момент Республиканская партия удерживает в Конгрессе небольшое большинство, но в 2022-м разрыв между количеством представителей партии может увеличиться.

Ранее политолог Константин Калачев оценил работу 46-го американского президента за первый год его пребывания в должности. Он отметил успехи в международной политике и падающий рейтинг внутри страны.

16 января экс-президент США Дональд Трамп заявил о своем скором возвращении в Белый дом. Бывший лидер страны на митинге своих сторонников в городе Флоренс, штат Аризона, пообещал вернуться на должность в 2024 году. Он также отметил необходимость «снова сделать Америку великой».