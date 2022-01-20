Оценены итоги первого года президентства Байдена

По итогам первого года президентства Джо Байдена в США можно отметить его успехи в международной политике и падающий рейтинг внутри страны, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил работу 46-го американского президента.

«Илон Маск его не переносит»

У Байдена есть весьма амбициозные программы, которые нужно оценивать не в процессе, а по результату, считает Калачев. Это касается экономического курса, предложенного нынешним лидером США. «Он готов влить в экономику США очень большие деньги, чтобы ее оживить. Ставится задача очень многие производства вернуть в США и сделать очередной технологический рывок. Да, возможно, не все гладко в отношениях с крупным бизнесом. Его, например, Илон Маск на дух не переносит, как и некоторые другие крупные бизнесмены, которые занимаются технических прогрессом», — высказался Калачев.

Да, сейчас есть рост цен, да, есть инфляция, но это общемировая тенденция. У Байдена есть представление о том, что делать дальше в среднесрочной и долгосрочной перспективах Константин Калачев руководитель Политической экспертной группы

Оценить успешность мер этой администрации получится не раньше, чем через три года, считает политолог.

Калачев уверен, что в первый год президентства Байден стремился исправить ошибки своего предшественника на посту президента Дональда Трампа в отношениях с союзниками. «У его администрации действительно самый интенсивный старт во внешнеполитической активности со времен правления Рональда Рейгана», — резюмировал Калачев.

Байден и его новая команда по национальной безопасности восстановили отношения с союзниками в Европе и Азии, вернули глобальные институты. Он отменил миграционный запрет администрации Трампа и пообещал выделить средства для вакцинации беднейших слоев населения. То есть Байден на фоне Трампа выглядит вполне адекватным Константин Калачев руководитель Политической экспертной группы

Во время пандемии Байден и его правительство повели себя разумно, считает политолог. В США противников прививок не меньше, а может быть даже больше чем в России, отметил он. Однако, если взглянуть на цифры, то станет очевидно, что в Америке вакцинация идет успешно, добавил он. «В том, что касается помощи гражданам в условиях сложной эпидемиологической ситуации, все что возможно, мне кажется, там делается. Байден решает проблемы, которые возникают в связи с появлением новых штаммов, в связи с вызовами и угрозами, которые создает пандемия», — отметил он.

Главный вызов — Китай

Самый заметный прогресс США под руководством Байдена случился в области внешней политики, считает Калачев.

Если смотреть нашими глазами, то они ведут себя неправильно. А если смотреть глазами американцев, то Байден и его команда ведут себя рационально. Они ведут курс на сдерживание государств, способных изменить мировой порядок, балансируя на грани дипломатии Константин Калачев руководитель Политической экспертной группы

Крупнейшим оппонентом США на данный момент является Китай, отметил Калачев. «Главный вызов для США не Россия, а Китай, который ведет себя все более уверенно и агрессивно, который технологически продвинут и бросает вызов мировому порядку, в котором доминирует Запад», — пояснил политолог. Он добавил, что в связи с этим будет интересно понаблюдать, как Байдену удастся выстроить отношения с Китаем в перспективе. От этого, считает политолог, может зависеть изменение мирового баланса сил.

«Он чем-то похож на Горбачева»

При этом последние опросы показывают снижение рейтинга Байдена в США, отметил Калачев. У американцев действительно есть поводы для недовольства своим президентом. Так, например, индекс потребительских цен в США в декабре вырос на семь процентов, а годовая инфляция достигла максимума с июня 1982 года, сказал политолог. Кроме этого, причиной для недовольства граждан США может быть и продолжающийся раскол общества.

«Отношение к Байдену лучше за пределами США, чем в Штатах. У Трампа была обратная история. Если говорить об отношении к Байдену британцев, немцев, французов, японцев и так далее, то рейтинг его там выше, чем в США», — высказался Калачев.

В этом смысле он чем-то похож на Горбачева, у которого были высочайшие рейтинги за пределами СССР, но были проблемы внутри страны Константин Калачев руководитель Политической экспертной группы

Политолог подчеркнул, что оглуплять Байдена не стоит. «По-моему он ведет очень вменяемую внешнюю и внутреннюю политику, основанную на американских интересах. Конечно, пока не ясно, как Байден преодолеет пропасть между умеренной серединой демократов, которую он представляет, республиканцами и националистически настроенными правыми, но, по-моему, он вполне справляется», — заявил политолог.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о своем скором возвращении в Белый дом. Бывший лидер страны на митинге своих сторонников в городе Флоренс, штат Аризона пообещал вернуться в 2024 году. Он также отметил необходимость «снова сделать Америку великой».