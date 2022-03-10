В США одобрили запрет импорта энергоносителей из России

Палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта нефти и газа из России

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России. Кроме того, она решила приостановить участие России во Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает ТАСС.

За инициативу выступили 415 конгрессменов, 17 проголосовали против. В документе указано, что «должен быть введен запрет на ввоз в США» энергоносителей из России, включая нефть и газ. Кроме того, должностным лицам США предписали рассмотреть действия «с целью приостановить участие России в ВТО». Однако пока неизвестно, когда законопроект рассмотрит сенат Конгресса США.

Ранее агентство Reuters заявило о планах Евросоюза постепенно отказаться от газа, нефти и угля из России. Соответствующий документ разрабатывается к саммиту лидеров союза в Версале.

8 марта президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт энергоносителей из России. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.