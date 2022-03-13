Украина назвала одну из тем для обсуждения с Россией на переговорах

Советник главы офиса президента Украины Подоляк анонсировал четвертый раунд переговоров

Делегация Украины после состоявшегося обсуждения основных вопросов на третьем раунде переговоров с Россией работает над их юридическим оформлением, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет ТАСС со ссылкой на «Коммерсант».

Он назвал одну из тем для обсуждения с Россией на переговорах. Как уточнил член украинской делегации, сейчас идет подготовка основных позиций перед началом следующего этапа. «Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча — четвертый раунд переговоров», — анонсировал он. По мнению политика, «выходить дальше и просто проводить беседы» не надо. Он объяснил, что делегации обсудили все темы и сейчас пытаются «упаковать в какие-то юридические форматы».

По мнению советника офиса президента Украины, одна из ключевых тем — восстановление разрушений. «Должны быть четко прописаны компенсаторные механизмы: за счет чего и за счет какого бюджета все это будет восстанавливаться», — озвучил он.

Подоляк допускает, что при подписании итогового документа потребуется участие третьих стран. По его словам, это будут государства, вовлеченные в ситуацию «прямым и косвенным образом». «Они за стол переговоров могут сесть в любой момент и буквально включиться сразу в итоговую работу, в подписание предварительного итогового документа. Я здесь проблем не вижу», — подчеркнул он.

Третий раунд переговоров прошел 7 марта. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Как объяснил российский лидер, ее цель — демилитаризации и денацификации Украины.