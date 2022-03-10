Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны из-за отсутствия уважения у США

Экс-президент США Трамп предупредил о риске мировой войны, потому что страну не уважают

Бывший президент США Дональд Трамп предупредил о риске начала Третьей мировой войны и вероятности ядерной войны из-за отсутствия уважения у США. Об этом он рассказал, выступая в подкасте Full Send Podcast, передает РИА Новости.

«Да, шанс Третьей мировой войны существует и это потому, что нашу страну больше не уважают», — сказал экс-президент.

Отвечая на вопрос собеседника о том, стоит ли на фоне ситуации на Украине простым американцам бояться ядерной войны, бывший президент США сказал: «да, вы должны бояться [этого], потому что страной руководят некомпетентные люди».

Ранее Трамп обвинил Европу в использовании Соединенных Штатов в своих целях. По его мнению, что Европа «пользуется» США в вопросе запрета на импорт энергоносителей из России. Трамп отметил, что большинство европейских государств не собираются следовать за США «в вопросе бойкотирования российской нефти и газа».

