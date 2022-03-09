Трамп обвинил Европу в использовании США в своих целях

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Европу в использовании Соединенных Штатов в своих целях. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, что Европа «пользуется» США в вопросе запрета на импорт энергоносителей из России. Он отметил, что большинство европейских государств не собираются следовать за США «в вопросе бойкотирования российской нефти и газа».

«Как всегда США остаются наедине с собой, а Европа этим пользуется, пока мы их защищаем, пока мы читаем фейк-ньюз о том, что все вместе последовали за [президентом США Джо] Байденом в борьбе с Россией», — заявил политик.

Ранее Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что отказ США от российских энергоносителей приведет к значительным колебаниям на мировых рынках, а также негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего в Соединенных Штатах.