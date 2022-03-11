Байден пригрозил России войной в случае угрозы НАТО

Президент США Байден пригрозил России третьей мировой войной в случае любой угрозы НАТО

Президент США Джо Байден пригрозил России третьей мировой войной в случае шагов, угрожающих НАТО. Об этом американский лидер сообщил на демократической конференции, передает РИА Новости.

По словам Байдена, он уже отправил 12 тысяч военных в приграничные зоны — в Латвию, Эстонию и Румынию. «Потому что, если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство», — сказал президент США.

Ранее Байден заявил, что Москва заплатит высокую цену в случае, если российские военные применят химическое оружие на Украине. Глава государства подчеркнул, что возможная война между Россией и НАТО перерастет в третью мировую войну. Он заявил о необходимости избежать такого развития событий. «Мы не будем вести войну против России на Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война, и мы не должны ее начинать», — заключил Байден.