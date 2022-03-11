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Байден пообещал России «высокую цену» в случае применения химоружия на Украине

Президент США Байден заявил, что конфликт между Россией и НАТО будет третьей мировой

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Москва заплатит высокую цену в случае, если российские военные применят химическое оружие на Украине. Последствия такого шага для российской стороны пообещал президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что возможная война между Россией и НАТО перерастет в третью мировую войну. Он заявил о необходимости избежать такого развития событий. «Мы не будем вести войну против России на Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война, и мы не должны ее начинать», — заключил Байден.

При этом американский президент уточнил, что США и союзники будут защищать «каждый дюйм территории НАТО». Он также добавил, что Вашингтон ежедневно поставляет украинской стороне оружие, в том числе противотанковые и зенитные вооружения.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО не будут отправлять войска или самолеты на Украину, поскольку это, скорее всего, спровоцирует «полномасштабную войну» с Россией. По его мнению, такая война приведет к многочисленным жертвам.

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Виктория Кондратьева
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