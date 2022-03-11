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В НАТО пообещали не отправлять войска на Украину из-за опасений войны с Россией

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что на Украину не отправят войска или самолеты

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Страны НАТО не будут отправлять войска или самолеты на Украину, поскольку это, скорее всего, спровоцирует «полномасштабную войну» с Россией. С таким мнением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг, цитату приводит Reuters.

«Я по-прежнему считаю, что мы должны усердно работать над политическим и дипломатическим решением [украинского кризиса]», — заявил Столтенберг, пообещав не закрывать небо над Украиной. По его мнению, самое малое, что могут сделать западные страны уже сейчас — это создание гуманитарных коридоров, по которым беженцы могут безопасно покидать страну.

Ранее отмечалось, что у НАТО действительно нет планов закрывать небо над Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский был разочарован таким решением и подчеркнул, что именно страны альянса создали нарратив, в соответствии с которым закрытие неба обязательно приведет к полномасштабному конфликту.

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Виктория Кондратьева
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