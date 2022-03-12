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В МИД России ответили на заявление Байдена о Третьей мировой войне

Замглавы МИД РФ Рябков назвал заявления США о мировой войне попыткой сыграть на нервах

Фото: Globallookpress.com

Замглавы МИД России Сергей Рябков ответил на угрозу президента США Джо Байдена о возможной Третьей мировой войне при конфликте с НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рябкова, подобного рода заявления являются попыткой сыграть на нервах. Он отметил, что Москва не делала никаких шагов, которые можно было бы расценить как эскалацию.

«Между тем высшее должностное лицо США открыто говорит об опасности Третьей мировой войны. Это попытка сыграть на нервах, навязать свою повестку дня всему международному сообществу. Для нас очевидны деструктивные цели этой линии», — заявил Рябков.

Ранее Байден пригрозил России Третьей мировой войной в случае шагов, угрожающих НАТО. По его словам, он уже отправил 12 тысяч военных в приграничные зоны — в Латвию, Эстонию и Румынию. «Потому что, если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство», — сказал президент США.

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Варвара Кошечкина
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