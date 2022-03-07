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Мединский заявил о неоправдавшихся ожиданиях на переговорах с Украиной

Глава делегации России Мединский: наши ожидания на переговорах с Украиной не оправдались
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил о неоправдавшихся ожиданиях по итогам третьего раунда переговоров с Украиной, которые прошли в Белоруссии. Его слова передает РИА Новости.

«Наши ожидания на переговорах не оправдались», — сказал Мединский. Он добавил, что переговоры будут продолжены в дальнейшем, а также выразил надежду, что в будущем сторонам удастся сделать «более существенный шаг вперед».

Третий раунд российско-украинских переговоров завершился вечером 7 марта. Он продлился почти три часа.

Марина Совина
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