Мединский заявил о неоправдавшихся ожиданиях на переговорах с Украиной
Глава делегации России Мединский: наши ожидания на переговорах с Украиной не оправдались
Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил о неоправдавшихся ожиданиях по итогам третьего раунда переговоров с Украиной, которые прошли в Белоруссии. Его слова передает РИА Новости.
«Наши ожидания на переговорах не оправдались», — сказал Мединский. Он добавил, что переговоры будут продолжены в дальнейшем, а также выразил надежду, что в будущем сторонам удастся сделать «более существенный шаг вперед».
Третий раунд российско-украинских переговоров завершился вечером 7 марта. Он продлился почти три часа.