Переговоры России и Украины завершились

Третий раунд переговоров России и Украины завершился. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Белоруссии.

«Третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси завершился», — сообщили в пресс-службе посольства.

Отмечается, что переговоры двух стран продлились почти три часа.

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 3 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).