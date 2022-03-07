Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Переговоры России и Украины завершились

Третий раунд российско-украинских переговоров завершился

Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС

Третий раунд переговоров России и Украины завершился. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Белоруссии.

«Третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси завершился», — сообщили в пресс-службе посольства.

Отмечается, что переговоры двух стран продлились почти три часа.

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 3 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Переговоры России и Украины завершились
Украинская делегация забрала привезенные Россией документы для изучения
ООН призвала к расследованию убийства украинского переговорщика Киреева
Москвичи с ностальгией вспомнили «волшебный замок» на востоке столицы
Мединский заявил о неоправдавшихся ожиданиях на переговорах с Украиной
США заявили об отсутствии признаков наращивания военной силы России на Украине
Мединский выразил надежду на открытие гумкоридоров с завтрашнего дня
Член делегации Украины рассказал о подвижках по гумкоридам
Делегация Украины покинула Беловежскую пущу
Белорусский политолог рассказал о захвате украинского депутата Шевченко
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.